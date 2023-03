STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Hansi Flick, DFB-Trainer Herren Nationalmannschaft am Freitag in Frankfurt vor dem Spiel gegen Peru. FRAGE MODERATORIN DER PK (aus dem Off): "Hansi, erstmal herzlich Willkommen. Es gibt ein Thema, was hier im Raum glaube ich, sehr viele beschäftigt hat. Das sind die Nachrichten rund um den FC Bayern. Möchtest du dazu etwas sagen?" HANSI FLICK, DFB-TRAINER: "Ja eigentlich nur ganz kurz. Wir waren natürlich gestern Abend auch sehr, sehr überrascht über die Schlagzeilen. Aber ich glaube, bis jetzt hat Bayern München nicht geäußert dazu. Und ich glaube aus Respekt auch vor Julian und FC Bayern München ist einfach so, dass ich dazu es nicht sagen möchte. Auch in der PK jetzt, und während der PK nichts mehr. Also von daher ist jetzt damit alles auch gesagt."

