Abschlusstraining vor dem kommenden WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien. Am Freitagabend wird hier in Hamburg das Team von Hansi Flick ins Volksparkstadion kommen. Und der Trainer sieht sein Team gut in Form, wie er am Donnerstag auf einer Pressekonferenz betonte: “Ja, erfreulich ist, dass alle Spieler, die da sind, auch gesund sind, fit sind. Und normalerweise, wenn das Training auch heute dementsprechend so verläuft, auch alle spielen können. Und ja, wir sind sehr zufrieden als Trainerteam. Auf der einen Seite macht sehr viel Spaß mit der Mannschaft. Ich glaube, es ist eine sehr gute Atmosphäre, auch innerhalb des Teams. Auch die Neuen sind sehr gut aufgenommen worden, die jungen Spieler sehr gut aufgenommen worden. Man merkt, da ist schon seit Längerem wirklich auch ein gutes Miteinander vorhanden." Der 56-jährige Trainer hat die Zeit mit dem Team genutzt, um neue taktische Sequenzen einzustudieren. Und den anstehenden Gegner Rumänien nimmt der Bundestrainer durchaus ernst: “Wir spielen gegen eine Mannschaft und Mirel Radoi hat für mich eine sehr, sehr gute Arbeit in Rumänien gemacht. Er hat eine Mannschaft, die Fußball spielen will, die weiß auch, wie sie die Bälle auch nach vorne tragen wollen. Sie haben die letzten drei Spiele zu null in der Gruppenphase auch gespielt. Das heißt, wir haben eine starke Defensive, eine eingespielte Defensive. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir da eine hohe Intensität auffahren. Den Gegner versuchen unter Druck zu setzen." Große personelle Überraschungen werden bei der deutschen Nationalmannschaft nicht erwartet. Anstoß ist am Freitagabend um 20:45 Uhr. Und die Lust auf Fußball im Stadion scheint vorhanden zu sein. Denn mit 25.000 verkauften Tickets ist das Kartenkontingent bereits vollkommen ausgeschöpft.

