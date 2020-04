Ein historischer Moment am 2. Juni 1953. Mehr als einhundert Jahre nach ihrer Ururgroßmutter Victoria wird Elizabeth Alexandra Mary aus dem Hause Windsor zur Königin von Großbritannien und Nordirland gekrönt. Schon damals an ihrer Seite war ihr Mann Philip, ein griechischer-dänischer Prinz mit deutschen Wurzeln, mehr als 70 Jahre sind sie verheiratet. Nun feiert Elizabeth II. ihren 94. Geburtstag. Anders als damals aber muss die Monarchin ihren Ehrentag diesmal ohne das Volk begehen. Die traditionellen Salutschüsse am 21. April wurden abgesagt. Und auch die offiziellen Feierlichkeiten mit „Pomp and Circumstances“ im Juni werden nicht stattfinden wie gewohnt. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben das öffentliche Leben im Vereinigten Königreich lahmgelegt. Auch zu Kindern, Enkeln und Urenkeln muss die Queen Abstand halten. Die Familie hat ihr nicht immer Freude bereitet. Die Scheidungen von drei ihrer vier Kinder wurden zu Medienereignissen, der darauffolgende Rosenkrieg ohnehin. Doch auch diesen dunklen Momente ihrer Regierungszeit ist die Monarchin mit legendär gewordener, zumindest äußerlicher Gelassenheit begegnet – so auch dem Tod ihrer Schwiegertochter Lady Diana, der die Monarchie 1997 in eine tiefe Krise stürzte. „Was ich Ihnen jetzt als Ihre Königin und als Großmutter sage, kommt von Herzen. Zunächst möchte ich Diana selbst Tribut zollen. Sie war ein außergewöhnliches und begabtes menschliches Wesen. In guten und schlechten Zeiten hat sie weder ihr Lächeln verloren noch die Fähigkeit zu inspirieren, mit Wärme und Freundlichkeit“, so die Queen in einer Botschaft nach Dianas Tod. Auch in Zeiten des Coronavirus hat die Queen an ihre Untertanen gesprochen, gleich zwei Mal trat sie vor die Kameras, um ihrem Volk Mut zuzusprechen. Fast 70 Jahre sitzt Elizabeth als heute dienstälteste Monarchin auf dem Thron. Sie gilt als Zeichen der Beständigkeit. Als Staatsoberhaupt hat sie keine politische Macht– gerade in Tagen wie diesen aber dürfte sie vielen Briten Hoffnung machen auf eine bessere Zukunft.