"Der Kongressabgeordnete John Lewis hat vor seinem Tod gesagt: Demokratie ist kein Staat, Demokratie ist ein Akt. Und was er meinte, ist, dass es für Amerikas Demokratie keine Garantie gibt. Sie ist nur so stark, wie unser Wille stark ist, für sie zu kämpfen." "Vier Jahre lang habt ihr demonstriert für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit, für unsere Leben, für unseren Planeten. Und dann habt ihr gewählt." "Und ihr habt eine klare Botschaft überliefert. Ihr habt euch für Hoffnung, Einheit, Anstand, Wissenschaft, und ja die Wahrheit entschieden." "Und was für ein Zeichen von Joe und seinem Charakter, die Kühnheit zu besitzen, um eine der stärksten Barrieren in unserem Land zu brechen, und eine Frau als seine Vizepräsidentin auszuwählen." "Und auch wenn ich die erste Frau in diesem Amt sein werde, werde ich nicht die letzte sein. Denn jedes kleine Mädchen, das heute Abend zuschaut, sieht, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist. Und an die Kinder dieses Landes, ungeachtet eures Geschlechts, unser Land hat euch eine klare Botschaft gesendet: Träumt mit Ehrgeiz, führt an mit Überzeugung, und seht euch so, wie andere euch vielleicht nicht sehen, nur weil sie es vorher noch nie gesehen haben. Wir werden euch applaudieren bei jedem Schritt eures Weges." "Und jetzt beginnt die echte Arbeit, die harte Arbeit, die nötige Arbeit, die gute Arbeit, die essenzielle Arbeit, um Leben zu retten und diese Epidemie zu schlagen. Um unsere Wirtschaft wieder aufzubauen, um den strukturellen Rassismus auszuschließen. Um die Klimakrise zu bekämpfen, um unser Land zu einen und die Seele unserer Nation zu heilen. Und der Weg, der vor uns liegt, wird kein leichter sein. Aber Amerika ist bereit - genau wie Joe und ich."

