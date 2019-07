Der König der Löwen bekam am Sonntag Besuch aus dem britischen Königshaus. Prinz Harry und die Herzogin von Sussex, Meghan Markle, kamen zu der Premiere von Disney's Neuverfilmung in London. Sie trafen Sängerin Beyoncé, die im Remake den Titelsong singt. In der Zeichentrickverfilmung von 1994 hatte Elton John den Song „Can you feel the love tonight" gesungen, auch er kam in London zur Premiere. Regisseur Jo Favreau war vor Ort, der bereits bei der Neuverfilmung des Dschungelbuchs Regie geführt hatte. Beide Filme basieren auf einer Mischung aus Realaufnahmen und Computergenerierten Bildern, sogenannter CGI-Technik. „Ich finde es nicht anstrengend, ich bin begeistert, es ist so spannend zu sehen, was man mit neuen Werkzeugen machen kann. Dies ist eine wunderbare Gelegenheit diese Geschichte einer neuen Generation näherzubringen, mit einer Technik, die es so aussehen lässt, als wäre alles echt, obwohl natürlich alles auf dem Computer entstanden ist und die Bewegungen von Künstlern erstellt werden." Sänger Pharell Williams, der an der Produktion des Soundtracks beteiligt war, sagte in London: „Das ist eine Milliarden Produktion und es erzählt die Geschichte in einem Kontinent, der so viele hoffnungsvolle und positive Geschichten braucht, wie er nur kriegen kann - Afrika. Ich meine, wie oft sehen wir schon Geschichten, in denen es um Hoffnung geht und die für Menschen jeglicher Herkunft zur Legende werden? Eine Ehre, dass ich dabei sein durfte." In Deutschland wird der König der Löwen am 17. Juli in die Kinos kommen.