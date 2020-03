Zum ersten Mal, nachdem Harry und Meghan angekündigt hatten, sich von ihren royalen Pflichten zurückziehen zu wollen, ist das Paar am Donnerstagabend in Großbritannien wieder in der Öffentlichkeit erschienen. Grund dafür war ihre alljährliche Teilnahme an einer Veranstaltung für verwundete Soldaten und Hilfskräfte in London. Es war einer der letzten Auftritte des Ehepaares für das britische Königshaus. Am Montag werden Harry und Meghan noch am alljährlich stattfindenden Commonwealth Service in der Westminster-Abbey-Kirche teilnehmen. Danach verabschiedet sich das Paar endgültig. Obwohl Harry seinen Titel als Prinz behält, haben sich beide bereiterklärt, die Titel Seiner und Ihrer Königlichen Hoheit nicht zu verwenden, und das Wort "königlich" nicht in ihrem öffentlichen Auftreten zu benutzen. Seit seiner Ankündigung im Januar hat das Paar zusammen mit Sohn Archie die meiste Zeit in Kanada verbracht.