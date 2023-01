STORY: Das Ziel, möglichst viel Aufmerksamkeit für sein Buch zu generieren, hat Prinz Harry bereits erreicht. Wie der Verkauf läuft, das wird man dann in Kürze sehen. Denn am 10. Januar kommt das autobiographische Werk mit dem Titel "Spare“ weltweit auf den Markt. Der deutsche Titel lautet „Reserve“. Bei dem Wort handelt es sich um die Übersetzung des englischen Titels ins Deutsche. Damit spielt Prinz Harry auf seine Position im Königshaus an. Er stellt sich als die Reserve dar, die dann zum Zuge käme, wenn seinem Bruder Prinz William etwas zustoßen sollte. Warum Prinz Harry gerade dermaßen stark in die Öffentlichkeit drängt, darüber wird aktuell viel spekuliert. Catherine Mayer, Journalistin und Autorin: "Wenn es ihm um eine Versöhnung mit seiner Familie geht, hätte ich auch nicht gedacht, dass dies der richtige Weg ist. Das heißt aber nicht, dass ich ihn dafür kritisiere. Denn ich denke, sein eigentliches Ziel ist es, dass er sich durch alles, was über ihn geschrieben und gesagt wurde, verleumdet fühlt und das Bedürfnis hat, zu versuchen, das Narrativ wiederherzustellen. Und das hat er in dem begrenzten Umfang geschafft, in dem das überhaupt möglich ist." Auf Netflix war bereits eine mehrteilige Dokumentation erschienen. Im Mittelpunkt von Harrys und Meghans Vorwürfen steht die Behauptung, dass vor allem die britische Sensationspresse "teuflisch" ist. Und dass Mitglieder der königlichen Familie kollaborieren, um ihren eigenen Ruf zu schützen oder zu verbessern. Zudem erhebt Harry unter anderem konkrete Anschuldigungen gegen seine Stiefmutter Camilla, die zweite Frau von Charles, sowie seinen älteren Bruder William.

