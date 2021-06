US-Schauspieler David Hasselhoff macht Werbung für die deutsche Impfkampagne von Jens Spahn (CDU). Auf dem Twitter-Account des Ministeriums wurde am Montag ein Video mit dem in Deutschland sehr bekannten Sänger veröffentlicht: O-TÖNE VON DAVID HASSELHOFF: "Ärmel hoch! Ganz recht. Ich, David Hasselhoff, bin vermeintlich ein Held wegen Baywatch, Knight Rider und der Berliner Mauer, aber meine Freiheit war die Impfung. Sie können das auch. Hoff off." "Ich freue mich darauf, wieder zum Alltag zurückzukehren, auf die Freiheit, die Freiheit, sich impfen zu lassen und um die Welt zu reisen. Meine wichtigste Erfahrung in der Pandemie? Der Tod. Sie verursacht Tod. Lassen Sie sich impfen. Mein Rat an alle in Amerika, der ganzen Welt und in Deutschland: Lassen Sie sich impfen." Die Reaktionen auf Twitter fielen gemischt aus. Neben ausgiebigem Lob finden viele die Aktion peinlich. Andere Twitter-Nutzer fragen, ob Hasselhoff vielleicht nicht doch Geld für die Aktion vom Bundesgesundheitsministerium bekommen habe. Das Haus von Jens Spahn (CDU) bestätigte am Dienstag, dass Hasselhoff für seinen Beitrag kein Geld bekommen habe.

