STORY: Das ist „Happy“, ein Elefant aus dem Zoo in New York City. „Happy“ ist ein asiatischer Elefant, aber hat sie die gleichen Rechte, wie ein Mensch? Diese Frage stellt sich das höchste Gericht in New York. Am Mittwoch ist die mündliche Anhörung gestartet. Die Tierschutz-Organisation „Non-human Rights Project“ hat Klage eingereicht, dass auch einem bewiesenermaßen intelligenten Tier die gleichen Rechte, wie einem Menschen zustehen. In Happys Fall heißt das: sie soll in ein Elefanten-Schutzgebiet kommen. Mit mehr Platz und anderen Elefanten. Monica Miller, Anwältin für die Tierrechts-Organisation erklärt. O-Ton Monica Miller, Anwältin für die Tierrechts-Organisation „Non-human Rights Project“: “Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind sich einig, dass Elefanten nicht nur autonom sind, aber auch kognitiv komplex und emotional intelligent, selbstlos, sehr kommunikativ und eben autonom sind.“ Happy ist seit 45 Jahren im New Yorker Zoo zuhause. Jenny Rivera, die beisitzende Richterin, wirft für diesen Fall allerdings Fragen auf: O-Ton Jenny Rivera, die beisitzende Richterin „Heißt das dann, ich darf keinen Hund haben? Ich meine, Hunde können sich Wörter merken. Und ich denke, dass die meisten Menschen, die einen Hund haben oder ein Haustier sagen würden, dass sie eine besondere Beziehung zu ihnen haben, dass sie wie Familie sind.“ Doch wie happy ist Elefantin „Happy“? Die 51-jährige lebt aktuell alleine auf 0,4 Hektar. Wann das Urteil in diesem Fall erwartet wird, ist noch unklar.

