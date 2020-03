Mit Schutzkleidung und Masken ausgerüstet wollen auch niedergelassene Ärzte einen Beitrag im Kampf gegen das Coronavirus leisten. Ulrike Lipke hatte sich dafür mit dem zuständigen Gesundheitsamt kurzgeschlossen und vor ihrer Praxis in Berlin-Reinickendorf ein provisorisches Untersuchungszelt aufgebaut. "Ich bin mir ganz sicher, dass auch die 168.000 niedergelassenen Ärzte in Deutschland eine wichtige Säule sind, damit nicht letztendlich die Unikliniken und andere überlaufen." Das Team der Allgemeinmedizinerin nimmt nun morgens bei Menschen mit Verdacht auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus Proben unter anderem als Abstrich aus dem Mund-/Rachenbereich. Die Proben schickt sie im Anschluss zur Prüfung an ein Labor. Sobald das Ergebnis vorliegt, informiert Lipke die Getesteten entsprechend. Aber nicht nur das. "Was wir tun können auf niedergelassener Ebene, ist, die Menschen mitzunehmen, zu beruhigen, aufzuklären, Unsicherheiten abzufangen. Auch das normale Leben, den normalen Schmerz, die normalen Probleme, die chronischen Krankheiten in der Kombination mit dem Sars-CoV-2-Virus abzufangen, aufzuklären und so natürlich die Notfallambulanzen zu entlasten, das ist unsere Aufgabe." Die Maßnahmen der Regierung wie Kontaktverbote begrüßt die Ärztin ausdrücklich und empfiehlt: "Haltet Euch genau daran!"