Um sich beim aktuellen Winterwetter eine Bootsreise vorzustellen, braucht es schon ordentlich Fantasie. Aber die Hausbootflotte von Kuhnle-Tours liegt startbereit im Hafen von Rechlin an der Müritz. Der besondere Gag in dieser Saison sollte das Sauna-Boot sein. Dazu Dagmar Kuhnle, die vor rund dreißig Jahren mit ihrem Ehemann Harald die Kuhnle-Tours an die Müritz brachte: "Das wäre cool. Vor allem zum Abkühlen dann nachher, einfach nur ins Wasser springen. Aktuell haben wir leider es auch ein bisschen mit dem Wasser schwer, weil wir haben in vielen Gegenden, die ganze Mecklenburgische Seenplatte ist gerade mit einer Schiffsfahrtsperre wegen Eis belegt. Das heißt, wir haben hier drei Zentimeter Eis, da ist auch schlecht reinspringen." Doch die Aussichten auf eine gute Saison sind durchaus vorhanden, wie die Sprecherin der Kuhnle-Group kürzlich in Rechlin bestätigte: "Doch, es gibt schon noch welche, aber man merkt, dass es viele Leute gibt, die letztes Jahr keinen Platz mehr auf dem Boot gekriegt haben und die dann dieses Jahr etwas früher dran sein wollen. Das merkt man schon. Also gerade, wenn man an die Schulferien denkt, da wird es natürlich eng." Die Nachfrage nach innerdeutschen Reisezielen boomt also. Aber je länger sich der Lockdown für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern hinauszieht, desto länger werden auch die Süßwassermatrosen darauf warten müssen, mit einem Hausboot auf die umliegenden Gewässer hinausfahren dürfen.

