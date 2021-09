Bei einer Explosion in einem Doppelhaus in Rohrbach an der Ilm in Oberbayern sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Zwei weitere Menschen würden noch vermisst sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagnachmittag. Eine Doppelhaushälfte sei bei der Explosion komplett zerstört, die andere Doppelhaushälfte stark beschädigt worden. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen unter den Trümmern befinden, hieß es. Andreas Aichele, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord: "Im Moment wird das ehemalige Dachgeschoss abgetragen, die Trümmer werden beseitigt. Und dann stehen zwölf Rettungshunde im Moment bereit, um nach den Vermissten zu suchen. All das kann aber erst dann passieren, wenn die Einsturzgefahr als nicht mehr allzu groß eingestuft wird." Die Explosion war der Polizei am Donnerstag gegen 12.40 Uhr gemeldet worden. Was zu dem Unglück führte, blieb zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Ursache auf.

