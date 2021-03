Bitte beachten Sie - dieser Beitrag enthält keinen Extra-Sprechertext. Danke! O-TON KAI HAVERTZ, DFB-Auswahlspieler von Chelsea London (zur Frage, wie er das Spiel Rumänien gegen Deutschland 0:1 bewerte) "Wie erwartet, war es ein schwieriges Spiel. Rumänien stand wieder einmal tief in der eigenen Hälfte und sie haben uns wenig Raum gelassen, obwohl ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit unsere Möglichkeiten viel besser hätten nutzen können. Das haben wir aber nicht getan und am Ende war es eine Art Zitterpartie, obwohl wir das Spiel meiner Meinung nach unter Kontrolle hatten. Letztendlich haben wir aber drei Punkte geholt und das ist das, was zählt." O-TON KAI HAVERTZ, DFB-Auswahlspieler von Chelsea London (zur Frage, wie er das kommende Spiel zuhause gegen Nordmazedonien sehe) "Wir müssen auf jeden Fall drei Punkte holen und ich denke, dass es keine Alternative zu einem dritten Sieg in Folge gibt und darauf werden wir in den nächsten Tagen hinarbeiten, wir werden den Gegner analysieren und hoffentlich gewinnen." O-Ton EMRE CAN, DFB-Auswahlspieler von Borussia Dortmund (zur Frage, welche Stärken und Schwächen er beim eigenen Team sehe) "Ich denke, wir sind sehr motivierend auf dem Platz, wir sind laut, schön laut, und wir können so weitermachen, ich denke, wir müssen wirklich als Team auftreten, ich denke, das ist wirklich wichtig. Ich denke, wir haben wirklich gute Qualitäten, wenn man sich die einzelnen Spieler anschaut, dann ist es sehr beeindruckend, wen wir auf dem Platz haben, wir müssen den Fuß auf dem Gaspedal halten und dann können wir erfolgreich sein."

