STORY: Viele Menschen müssen in den Tagen zwischen den Jahren nicht arbeiten und haben Zeit für einen Schaufensterbummel. Die Unternnehmen und Geschäftsinhaber hoffen natürlich, dass die Menschen auch etwas kaufen. Denn das eigentliche Weihnachtsgeschäft ist nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland HDE hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Schuld daran seien vor allem die steigenden Energiepreise und die allgemeinen Preissteigerungen, sagt der HDE: Stefan Hertel, Sprecher HDE: "Wir gehen davon aus, dass wir im Vergleich zum Vorjahresumsatz im November und Dezember in diesem Jahr inflationsbereinigt ein Minus von vier Prozent sehen werden beim Umsatz. Das ist natürlich der schwierigen Lage vieler Verbraucherinnen und Verbraucher geschuldet, die sich mit enormen Energiekosten konfrontiert sehen und deshalb teilweise ihr Geld lieber zusammenhalten, günstigere Dinge kaufen, weil sie Angst vor der nächsten Nebenkostenrechnung haben." Innherhalb der einzelnen Branchen gebe es große Unterschiede, sagt Hertel. Bei größeren Unternehmen laufe es eher besser. Zudem gebe es zwischen den Jahren immer noch Nachwirkungen der weihnachtlichen Bescherung: "Insgesamt, muss man aber sagen, ist die Branche eher enttäuscht und hofft jetzt natürlich auf starke Tage zwischen den Jahren bis inklusive des Jahreswechsels, weil hier noch Gutscheine eingetauscht werden. Dabei wird der eine oder andere Euro draufgelegt, wenn der Gutschein nicht hoch genug war für den Herzenswunsch. Oder Bargeld-Geschenke werden natürlich eingelöst, beides nimmt ja enorm zu. Die Kundinnen und Kunden wollen nicht mehr so viel falsch machen, nicht mehr so viel umtauschen müssen. Und deshalb sind diese beiden Geschenke ganz vorne mit dabei." Wie bereits in den vergangenen Jahren waren nach einer HDE-Umfrage Gutscheine auch 2022 das beliebteste Weihnachtsgeschenk, gefolgt von Spielwaren, Büchern und Schreibwaren.

