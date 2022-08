STORY: Die politischen Unruhen im Irak dauerten am Dienstag an. Nach Angaben des irakischen Militärs feuerten Militante Raketen auf die befestigte Grüne Zone Bagdads, dem Sitz von Parlament und Regierung. Auch aus anderen Landesteilen wurden Proteste gemeldet. Der Iran hat inzwischen seine Grenze zum Nachbarland geschlossen, erste Staaten haben ihrer Bürger aufgerufen, den Irak zu verlassen. Die Straßen von Bagdad waren am Dienstag weitgehend leer. Bewaffnete Männer fuhren in Pickups mit Maschinengewehren und Granatwerfern durch die Straßen. Am Montag wurden mindestens 22 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt, als sich Anhänger des schiitischen Geistlichen Moqtada al-Sadr und schiitische bewaffnete Gruppen, die zumeist dem Iran treu sind, gegenüberstanden. Der anhaltende politische Stillstand nach den Wahlen im Oktober, bei denen die beiden Lager um die Macht konkurrierten, hat dem Land eine Zeit ohne Regierung beschert und zu den Unruhen geführt.

Mehr