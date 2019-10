Die gewalttätigen Ausschreitungen in Santiago de Chile halten weiter an. Am Montag legten Demonstrierende mehrere Feuer in der Hauptstadt, bewarfen die Polizisten mit Steinen und besprühten ihre Fahrzeuge mit Farbe. Die Einsatzkräfte setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. In der Innenstadt ging unter anderem ein Fast-Food-Restaurant in Flammen auf. Medienberichten zufolge musste ein nahe gelegenes Hotel evakuiert werden. Den Behördenangaben zufolge wurde dabei niemand verletzt. In der vergangenen Woche hatten mehrere Menschen heftig gegen die Regierung und die soziale Ungleichheit im Land demonstriert. Dabei waren den Behörden zufolge mindestens 17 Menschen gestorben. Präsident Sebastiàn Pinera entließ daraufhin ein Drittel seines Kabinetts und kündigte Sozialreformen an. Dies schien den Protestierenden am Montag aber nicht zu reichen.