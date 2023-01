STORY: Im Osten der Ukraine wird weiter heftig gekämpft. Wenige Tage nach dem christlich-orthodoxen Weihnachtsfest meldete die ukrainische Armee am Montag den Rückschlag von zahlreichen russischen Angriffen mit Raketen, Drohnen und Flugzeugen. Insgesamt seien 14 Städte und Ortschaften in der Region Donbass angegriffen worden, teilte der ukrainische Generalstab in einem Lagebericht mit. Schwerpunkt der Kampfhandlungen ist seit Monaten die Kleinstadt Bachmut. Doch auch Orte wie Kramatorsk werden immer wieder von schweren Geschossen getroffen. In Schewtschenkowe in der Region Charkiw ist eine 60 Jahre alte Frau bei einem russischen Raketenangriff getötet worden. Mehrere Menschen seien verletzt worden, teilt der Gouverneur der Region Charkiw am Montag mit. Russische Truppen konzentrieren derzeit ihre Angriffe auf den Osten der Ukraine.

