STORY: Im Osten Australiens herrschen seit Wochen heftige Regenfälle, die zu extremen Überschwemmungen geführt haben. Daher wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen. Dazu der Premierminister des Bundesstaates New South Wales, Dominic Perrottet: "Derzeit sind 122 Warn-Meldungen in Kraft. Von diesen 122 haben wir 20 Notfallwarnungen, also Evakuierungsanordnungen. Ich möchte also noch einmal alle Einwohner von New South Wales darauf hinweisen, dass sie bitte ihre Häuser verlassen sollen, falls eine Notfallwarnung vorliegt." Die Behörden warnten davor, dass das extreme Unwetter bis Ende der Woche weiter anhalten wird und somit zusätzliche Überschwemmungen auslösen könnte. Mehrere Menschen sind bereits durch die Fluten ums Leben gekommen. Die Extremwetter-Situation im Osten Australiens hält schon über drei Wochen an.

