Dramatische Bilder aus Großbritannien am Montag. Denn der Sturm mit dem Namen "Dennis" hat in weiten Teilen von Wales und dem westlichen England für heftige Überschwemmungen gesorgt. Viele Menschen mussten wegen der Fluten ihre Häuser verlassen. Aufgrund des extremen Wetters sind Tausende Haushalte ohne Strom. Bahnstrecken und Straßen wurden gesperrt. Der Sturm Dennis ist kaum eine Woche nach dem Unwetter Ciara über das Land hinweggefegt. Und es deuten sich nach Angaben von Meteorologen weitere Niederschläge an. Damit ist also weiterhin keine Entspannung in Sicht. Der Wetterdienst warnt vor starken Überschwemmungen in Mittelengland. Und in Teilen des Landes herrscht die höchste Alarmstufe.