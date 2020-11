Überflutete Häuser und Straßen am Naivashasee in Kenia, etwa 70 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Nairobi. Nach monatelangen heftigen Regenfällen in Ostafrika, mussten hier viele Menschen ihre Häuser verlassen. In der gesamten Region kam es zu Überschwemmungen. Auch Getreidefelder wurden verwüstet. Die 47-jährige Ruth Wanjiru musste ihr Haus wegen der Wassermassen verlassen: "Wir sind seit 1997 hier, als es den erste El Nino gab. Wir waren auch während der zweiten El Nino hier und haben noch nie eine solche Zerstörung miterlebt. Am 10. Mai hab ich mein Haus verlassen. Das war das Wasser noch nicht bis zum Haus vorgedrungen. Ich hatte sechs Mieter, aber die sind jetzt weggegangen. Jetzt ist alles überschwemmt". Ihr Schicksal teilen mehrere Hundert Anwohner des Sees. Nach offiziellen Angaben hat sich seine Fläche von 112 Quadratkilometern im Jahr 2010 auf jetzt 173 Quadratkilometer ausgedehnt. Hauptsächlich wegen der starken Regenfälle und der zunehmenden Verschlammung des Sees, die das Wasser über das Ufer drückt. Starkregen und Überschwemmungen sind in Ostafrika keine Seltenheit. In diesem Jahr hatten allein in Kenia mehr als 200 Menschen infolge von starken Regenfällen ihr Leben verloren.

