STORY: Enttäuschung bei vielen Musikliebhabern im neuseeländischen Auckland. Denn das heiß ersehnte Elton-John-Konzert, das in einem Stadion stattfinden sollte, musste wegen extremer Niederschläge abgesagt werden. Der Frust war bei den betroffenen Personen vermutlich groß. Aber andere Einwohner der Millionenstadt hatten am Freitag mit deutlich schlimmeren Umständen zu kämpfen. Rettungskräfte waren im Einsatz, um den Leuten dabei zu helfen, ihre Häuser zu verlassen, nachdem die heftigen Niederschläge für extreme Überflutungen gesorgt hatten. Der neuseeländische Wetterdienst gab Unwetterwarnungen heraus, da die sintflutartigen Regenfälle weiter anhalten sollen. In einigen Teile der Großstadt standen viele Straßen unter Wasser. Daher mahnte die örtliche Polizei auch die Autofahrer zur Vorsicht. Genauere Angaben zu den Schäden liegen noch nicht vor.

