Land unter in Südfrankreich. Nach heftigen Regenfällen an der Cote d´Azur riefen die Behörden am Sonntag die Alarmstufe rot aus. In der Region um die Stadt Cannes herum, gab es heftige Überschwemmungen. Häuser und Straßen standen unter Wasser, die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Mehr als 50 Menschen mussten nach Angaben der Behörden in Sicherheit gebracht werden. Die Einsatzkräfte der Region blieben in Alarmbereitschaft.