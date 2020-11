Die Flüsse sind über die Ufer getreten, das Wasser steht hüfthoch in den Straßen. Nach den heftigen Regenfällen, die der Taifun Vamco gebracht hatte, herrscht auf der philippinischen Hauptinsel Luzon der Ausnahmezustand. In einem Vorort der Millionenmetropole Manila kämpften sich die Bewohner durch die Wassermassen und suchten auf höher gelegenen Grundstücken Schutz. Rettungsteams wurden entsandt, um Menschen zu evakuieren, die in ihren Häusern festsaßen. "Wir sehen uns die Situation hier sehr genau an. Ich bin ein Priester. Und ich will wissen, was mit unseren Gemeindemitgliedern passiert. Das Wasser ist jetzt mehr als hüfthoch und dahinten steht es schon auf Brusthöhe. Jeder versucht sich in Sicherheit zu bringen und sucht Schutz." Der Bürgermeister des Vorortes sagt, dass 40.000 Häuser in dem Gebiet entweder ganz oder teilweise unter Wasser standen. Nach ersten Angaben kam mindestens ein Mensch infolge des Taifuns ums Leben. Der Sturm hatte sich zuletzt abgeschwächt. Er wurde vorhergesagt, dass er sich als nächstes in Richtung Vietnam bewegen wird. Bei den vier Stürmen, die in den vergangenen Wochen über die Philippinen gefegt waren, kamen mehr als 50 Menschen ums Leben. Rund drei Millionen Menschen waren insgesamt betroffen.

