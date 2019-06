Die Menschen im Landkreis München mussten sich am Montagabend in Sicherheit bringen. Gewitter mit starken Regen- und Hagelschauern sind vor allem über den Süden und Osten Deutschlands gezogen. In Bayern gab es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dazu Orkanböen und große Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu sechs Zentimetern. Hagelkörner durchschlugen Autoscheiben und Fenster an Wohnhäusern. Binnen weniger Minuten standen mehrere Straßen unter Wasser. Die Anwohner konnten oft nur zusehen und auf die Feuerwehr warten. In den Orten lagen vereinzelt Dachziegel auf der Straße. Die Straßen waren grün vor lauter abgerissenen Ästen und Blättern. Im Stadtgebiet von München wurden mehrer Hundert Einsätze gezählt. Zwei Menschen sollen nach ersten Erkenntnissen leicht durch Hagelschlag verletzt worden sein. Das Unwetter wirkte sich auch auf den S-Bahnverkehr in und um München aus. Züge wurden zeitweise in Bahnhöfen zurückgehalten, an mehreren Stellen stürzten Bäume ins Gleis. Wie groß die entstandenen Schäden sind, war am Dienstagvormittag noch unklar. Soviel ist klar, sie werden erheblich sein. Auch im südwestlichen Niedersachen musste die Feuerwehr nach Unwettern anrücken. Nach heftigen Regenfällen liefen Keller und Tiefgaragen voll. Die Kanalisation konnte das Wasser nicht mehr aufnehmen. Das Wasser stand auf mehreren Straßen bis an die Bordsteinkante und auch darüber. Der Starkregen prasselte örtlich so stark nieder, dass mehrere Autofahrer freiwillig am Straßenrand stoppten und warteten bis das Unwetter vorbei war. Wer weiter fuhr, kam nur noch langsam voran und wurde an überfluteten Straßen nahezu ausgebremst. Wegen des Unwetters wurden Bäume entwurzelt, die Feuerwehr musste mit Kettensägen anrücken, um Straßen und Wege wieder freizubekommen. Am späten Montagabend kam es auf der A29 bei Großkneten zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer war während des heftigen Regens ins Schleudern geraten und hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Stark betroffen von den Unwettern war auch Sachsen. Hier fielen laut DWD 30 bis 50 Liter Regen pro Stunde. Die Menschen in Berlin und Brandenburg wurden in der Nacht zum Dienstag von Gewitterdonner und Blitzen aus dem Schlaf gerissen. Medienberichten zufolge wurden über 10.000 Blitze gezählt.