STORY: Nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen am Wochenende hat die Feuerwehr Dutzende Personen in Sizilien und in der süditalienischen Region Kalabrien evakuieren müssen. Die von den italienischen Rettungskräften veröffentlichten Bilder zeigen Einsatzkräfte bei Nacht in den überfluteten Straßen in der Nähe von Messina. Zudem war die Feuerwehr mit Schlauchbooten in dem Ort Isola Capo Rizzuto unterwegs, um Menschen zu retten und ihnen dabei zu helfen, ihre überschwemmten Häuser zu verlassen. Isola Capo Rizzuto war zuvor zudem von einem Wirbelsturm getroffen worden, der große Schäden verursacht hatte. Genaue Angabe zum Ausmaß der Verwüstung waren bisher allerdings noch nicht möglich.

