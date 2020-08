Massive Waldbrände an unterschiedlichen Orten Kaliforniens. Diese Bilder zeigen den Einsatz der Feuerwehr in Nordkalifornien an der Grenze zu Nevada am Samstag. Eine in der Windschutzscheibe fixierte Kamera dokumentiert das Inferno auf dem Highway 395 in der Nähe von Reno. Menschen mussten ihre Häuser verlassen und der Nationale Wetterdienst warnte vor heftigen Windböen, die die Bekämpfung der Flammen erschwerten. Auch weiter im Süden des Landes, bei Los Angeles, hatten sich bereits Mitte der vergangen Woche heftige Waldbrände ausgebreitet. Die Feuer wurden als die "Lake Fire" bezeichnet und waren in der Nähe von Lake Hughes ausgebrochen. Dutzende Gebäude wurden zerstört und rund 1.500 Personen flüchteten. Zurzeit herrschen extreme Hitze und Trockenheit in der Region. Die genaue Brandursache ist allerdings noch unklar.

Mehr