STORY: Nach Angaben der chilenischen Forstbehörden am Donnerstag, hat ein Waldbrand in Zentralchile eine Fläche von Hunderten Hektar Land zerstört. Hintergrund für das schnelle Ausbreiten des Feuers sind extreme Temperaturen und starke Winde. Die Flammen griffen auch auf die Stadt Chillan im Zentrum des Landes über. Örtliche Anwohner sind verzweifelt: "Es ist schrecklich. Denn wir konnten das Feuer schon von weitem sehen. Plötzlich drehte der Wind. Und ruckzuck waren die Flammen da." "Es ist furchtbar. Niemand löscht das Feuer. Wir haben doch nichts mit diesem Waldbrand zu tun und trotzdem ruiniert er unser Leben. In meinem Alter muss ich nun erneut kämpfen, um Werkzeuge, die ich hatte, zu bekommen. Ich habe alle meine Werkzeuge verloren, alle. Ich habe nichts mehr." Laut den Behörden entflammten die Waldbrände auf den trockenen Böden der argentinischen Pampa und wurden durch die heißen Winde angefacht. Das chilenische Katastrophenschutzzentrum rief für die Gemeinden Chillan und Chillan Viejo die Alarmstufe Rot aus.

