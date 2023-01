STORY: Videos von Augenzeugen zeigen Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten am Donnerstag in der französischen Hauptstadt Paris. Bei chaotischen Szenen flogen unter anderem Feuerwerkskörper und Flaschen. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein. Aus Protest gegen die geplante Anhebung des Renteneintrittsalters waren in vielen französischen Städten insgesamt mehr als eine Million Menschen auf die Straße gegangen. Darüber hinaus fielen am Donnerstag viele Zug- und Flugverbindungen aus, Schulen und Ämter blieben geschlossen. Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte an, er werde ungeachtet der Kritik an der Reform festhalten. Die Gewerkschaften wollen allerdings den Druck auf die Regierung mit weiteren Streiks und Demonstrationen am 31. Januar verstärken. In Frankreich soll das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre angehoben werden.

