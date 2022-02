Die Erde rutscht noch nach, hier in La Paz in Bolivien. In den vergangenen Tagen war im ganzen Land ungewöhnlich viel Regen niedergegangen, mehr als 60.000 Familien haben unter den Folgen zu leiden. So hier im Viertel Las Rosales in La Paz. Juana Huanca hat mitansehen müssen, wie eine Schlammlawine ihr Heim verschlang. "Das Wasser floss den Berg hinab wie ein Fluss. Wir hatten Angst und konnten zwei Nächte nicht schlafen. Auf vergangenen Nacht sind wir wach geblieben, um auf das Haus aufzupassen." Nun werden einige Häuser in der Nachbarschaft - oder das, was von ihnen übrig geblieben ist, gezielt abgerissen. wie das Büro des Bürgermeisters mitteilte. Auch am Wochenende galt in vielen Regionen des Landes noch immer erhöhte Alarmstufe. Die Behörden warnten vor Erdrutschen.

