STORY: So will man nicht unbedingt eine Straße bergab fahren, beziehungsweise, so wie in diesem Fall: rutschen. Aber ein heftiger Wintereinbruch in den USA hat für extreme Witterungsverhältnisse gesorgt - auch an vielen Orten, die starken Schneefall und vereiste Straßen nicht so häufig kennenlernen. Seit mehreren Tagen sorgen Winterstürme für Stromausfälle, Verkehrsbehinderungen und Hunderte Flüge, die abgesagt werden mussten. Und es ist wohl noch nicht vorbei. Denn für weite Teile der Vereinigten Staaten - vom Bundesstaat Washington bis nach Neuengland - wurde weiteres Winterwetter vorhergesagt. Der Nationale Wetterdienst teilte mit, dass in einigen Gebieten rund 50 Zentimeter Schnee fallen werden. Hinzukommen Winde mit Geschwindigkeiten von etwa 80 km/h bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius. Nach Ansicht von Experten sind die zunehmende Häufigkeit und Intensität solcher Stürme, die sowohl im Winter, als auch im Sommer immer extremer werden, ein Symptom des Klimawandels.

Mehr