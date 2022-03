STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), am Mittwoch in Berlin: "Um es klar und deutlich zu sagen, wir sehen die Menschen, die zu uns kommen, nicht in erster Linie als Arbeitskräfte, sondern als schutzbedürftige Menschen. Das ist eine Frage der Humanität, dass wir mit ihnen fair und anständig umgehen nach all dem Leid und den Traumata, die viele Menschen schon erlebt haben. Aber es ist auch eine Frage der Vernunft, dass wir einen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt rechtlich ermöglicht haben." // "Wir haben also darüber gesprochen, was wir ganz praktisch tun können, um Menschen eine Chance, wo es geht, im Arbeitsmarkt zu öffnen, weil wir davon ausgehen, dass leider Gottes viele auch länger bei uns bleiben. Die Menschen aus der Ukraine haben natürlich die Hoffnung, dass der Krieg schnell beendet ist, und die Menschen haben ja ihre Heimat nicht freiwillig verlassen. Aber wir müssen davon ausgehen, angesichts der furchtbaren Zerstörungen und der Tatsache, dass wir nicht wissen, wie lange dieser Krieg dauert und wie die politischen Verhältnisse sind, dass uns diese Aufgabe länger beschäftigen wird." // "Wir müssen verhindern, dass geflüchtete Menschen in diesem Land erneut Opfer werden. Nachdem sie Opfer von Vertreibung und Flucht durch einen Krieg geworden sind, dürfen sie hier nicht in Deutschland Opfer von schwarzen Schafen werden, die am Arbeitsmarkt versuchen, das Leid der Menschen durch Lohn- und Sozialdumping oder das Vorenthalten von Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechten zu verüben. Da sind sich die Sozialpartner, Arbeitgeber und Gewerkschaften, sehr, sehr einig auch mit mir, dass wir etwas dafür tun müssen, dass beispielsweise die Menschen, die zu uns kommen, auch über ihre Rechte informiert werden."

