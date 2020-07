HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Hubertus Heil (SPD), Bundesarbeitsminister: "Wir werden dieser Verschleierung und dieser organisierten Verantwortungslosigkeit ein Ende setzen und in der Fleischindustrie gründlich aufräumen. Es geht um klare Regeln, es geht um klare Verantwortung, und so gehört sich das auch in einer sozialen Marktwirtschaft. Mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz setzen wir der organisierten Verantwortungslosigkeit, wie gesagt, ein für allemal ein Ende. Und dazu gehört erstens, dass wir den Einsatz von Werkverträgen und Leiharbeit im Kerngeschäft der Fleischindustrie, also beim Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten verbieten werden. Wir verhindern damit den Missbrauch von Werkverträgen und von Leiharbeit in der Fleischindustrie. Künftig ist der Schlachthofbetreiber für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verantwortlich, die in seinem Kerngeschäft arbeiten. "Zweitens, die Länder sollen künftig öfter kontrollieren, ob Arbeitsschutz eingehalten wird. Wir erhöhen die jährlichen Mindestbesichtigungsquoten und sorgen dafür, dass gerade in solchen gefahrgeneigten Bereichen Schwerpunktkontrollen in Risikobranchen stattfinden. Diese Regelung bezieht sich auf alle Wirtschaftsbereiche, ist also branchenübergreifend und nicht nur auf die Fleischindustrie. Drittens, wir setzen Mindeststandards für die Unterbringung der Beschäftigten durch, egal ob sie auf dem Betriebsgelände wohnen oder außerhalb. Niemand soll in verschimmelten oder überbelegten Zimmern leben müssen. Auch das eine bittere Lehre aus der Coronapandemie. Diese Mindeststandards gelten übrigens auch in diesem Bereich nicht nur für die Fleischwirtschaft, sondern branchenübergreifend, beispielsweise auch dann für Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft."

