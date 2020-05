(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erwartet für Mittwoch eine Einigung mit der Union über den Umgang mit Werkverträgen, unter denen viele Osteuropäer in der deutschen Fleischindustrie beschäftigt sind: "Es gibt auch eine Verantwortung des Bundes, den Rechtsrahmen zu verändern und vor allen Dingen der fleischverarbeitenden Industrie ist kein Geheimnis, dass die Art und Weise, mit Sub-Sub-Subunternehmern zu arbeiten, organisierte Verantwortungslosigkeit mit sich gebracht hat und oft bestehende Regeln auch unterlaufen werden bzw. ins Leere laufen, weil Kontrollen z.B. in Unterkünften zu wenig stattfinden können. Also viel zu tun und viel zu ändern. Das wird uns morgen im Bundeskabinett beschäftigen. Es wird uns in der Gesetzgebung begegnen. Aber es muss vor allen Dingen der Praxis umgesetzt werden." // "Wir sind in sehr konstruktiven Gesprächen mit dem Koalitionspartner. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir morgen eine Lösung hinbekommen können, die den Namen auch verdient. Ich erlebe auch, dass es aus der Union große Unterstützung gibt, nicht nur die Kontrollen zu verschärfen und die Bußgelder anzupassen, sondern auch an einer Wurzel des Übels anzupacken. Und das ist die Konstruktion von Subunternehmertum. Einige nennen das Werkverträge. Ich glaube, dass wir da was hinbekommen - und wir sollten das auch."