Eine starke Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal, so hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Donnerstag die Kurzarbeit beschrieben. Laut Heil sei der Anstieg der Arbeitslosenquote dank des Modells nicht so verheerend wie in anderen Ländern. "Kurzarbeit ist unser stärkstes Instrument gegen Entlassungen. Es schützt Millionen von Menschen, und man muss den internationalen Vergleich erwähnen: In den letzten fünf Monaten sind in den Vereinigten Staaten von Amerika 26 Millionen Jobs verschwunden. In Deutschland werden Millionen von Arbeitsplätze durch Kurzarbeit gesichert." Jeder Dritte Arbeitnehmer sei laut Bundesagentur für Arbeit von Kurzarbeit bedroht, insgesamt seien dies rund 10,1 Millionen. Die bisherige Rekordzahl: 1,5 Millionen aus dem Frühjahr 2009. "Und wenn man in die einzelnen Branchen guckt, dann muss man feststellen, dass wir in einzelnen Bereichen fast komplette Wirtschaftszweige in Kurzarbeit haben, zum Beispiel in der Gastronomie. 93,1 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Gastronomie sind derzeit für Kurzarbeit angemeldet oder in Kurzarbeit. Im Bereich der Automobilwirtschaft, der Zulieferindustrie, insgesamt 68 Prozent." Laut Heil habe man es mit der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte zu tun. Im April waren den Angaben zufolge 308.000 Menschen mehr arbeitslos als im März, und 415.000 mehr als im April 2019. Die Arbeitslosenquote beläuft sich aktuell auf 5,8 Prozent.