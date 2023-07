Die beiden Bundesminister besuchten am Mittwoch die Charité. Auch dort ist man mit dem Mangel an qualifizierten Fachkräften konfrontiert und hat bereits Lösungen gefunden. Der Bundestag hatte Ende Juni ein neues Einwanderungsrecht für Fach- und Arbeitskräfte aus Staaten außerhalb der EU beschlossen. Neu ist ein Punktesystem etwa für Qualifikation, Alter und Sprachkenntnisse als Türöffner zur Jobsuche in Deutschland.