HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Hubertus Heil (SPD), Bundesarbeitsminister: "Zu guten Arbeitsbedingungen, meine Damen und Herren, gehören aber auch ausreichende Auszeiten von der körperlich und seelisch fordernden Tätigkeit in der Pflege. Denn Arbeit darf nicht krank machen. Stress und psychische Belastung sind aber in der Pflege ein Dauerthema für viele Beschäftigten. Und deshalb ist es wichtig, dass mit diesen erhöhten Mindestlöhnen verbunden ist, dass es zusätzlich zum gesetzlichen Urlaubsanspruch dieses Jahr für alle Beschäftigten in der Pflege fünf extra Urlaubstage gibt und in den Jahren 2021 und 22 dieser Anspruch steigt auf jeweils sechs zusätzlich bezahlte Austage. Es geht also vorwärts. Und meine Damen und Herren, wir sind der festen Überzeugung, das haben die Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland auch verdient. Aber ich sage auch. Wir dürfen und wir werden bei diesen Fortschritten nicht stehenbleiben. Und ich kann hier und heute deutlich sagen, sobald mir dieser Antrag auf Erstreckung eines solchen Tarifvertrages vorliegt, werden wir ihn zügig prüfen. Und wenn die Voraussetzungen des Gesetzes erfüllt sind, einen Tarifvertrag für die gesamte Branche für allgemeinverbindlich erklären. Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass das gelingt. Eine Einigung ist in Reichweite und ich nutze die Gelegenheit, auch an dieser Stelle an alle Beteiligten zu appellieren, diese Chance auf einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zu nutzen und sich anzuschließen."

