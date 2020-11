Im indischen Bundesstaat Tamil Nadu feiern die Dorfbewohner von Thulasenthirapuram bereits den Sieg von Kamala Harris. Harris', die in den USA als Vize-Präsidentin neben Joe Biden antritt, wurde in Oakland, Kalifornien, geboren. Ihr Großvater stammt hingegen aus dem Dorf. Hier wurde er vor über einem Jahrhundert geboren. Auch Harris' verstorbene Mutter Shyamala kommt aus der Nähe. Sie wurde in der Hauptstadt des Bundesstaates geboren. Dorfrätin Morhi Sudhakaran und die anderen Bewohner verfolgen das Rennen zwischen Biden und Trump mit großer Anspannung: "Das ganze Dorf ist sehr aufgeregt, Kamala Harris zu sehen, und wir glauben, dass sie nach ihrem Sieg das Dorf auf jeden Fall besuchen wird. Ein Treffen mit uns reicht, wir wollen nichts anderes, keinen Gefallen oder so." Auf einen Sieg müssen sie sich hier aber noch gedulden. In den USA dauert die Auszählung der Stimmen in einigen Bundesstaaten noch an.

Mehr