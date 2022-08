STORY: Es ist amtlich. Laut dem Deutschen Wetterdienst war der Sommer in diesem Jahr ein Sommer der Superlative. Dazu Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst am Dienstag in Offenbach: "Ja, wir hatten dieses Jahr einen extremen Sommer in Deutschland. Es war der sonnigste Sommer seit Messbeginn 1951. Wir haben über 800 Stunden, fast 820 Sonnenscheinstunden diesmal gesammelt. Der alte Rekord lag bei 793 2003. Den haben wir also sehr massiv überboten. Bei der Temperatur ist es nicht der heißeste Sommer geworden, da bleibt 2003 der heißeste Sommer. Aber wir liegen ja auch hier auf Platz drei oder vier, also auch einer der heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen." Zudem war der Sommer mit einem Niederschlag von rund 145 Litern pro Quadratmeter der sechsttrockenste Sommer, wie in Offenbach mitgeteilt wurde. Demnach fielen knapp 40 Prozent weniger Niederschlag als im Mittel der Referenzperiode von 1961 bis 1990. Nach Aussage von Fachleuten dürfte man damit einen bald typischen Sommer in Zeiten des Klimawandels erlebt haben.

