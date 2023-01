STORY: In Berlin ist schon wieder Wahlkampf angesagt. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Hauptstadt muss eine Wahl komplett wiederholt werden. Zu viele Fehler waren 2021 passiert. Am 12. Februar stehen nun erneut die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen auf dem Programm. Am Montagvormittag präsentierte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey die zentralen Plakatmotive der SPD. Giffey möchte natürlich Regierungschefin in Berlin bleiben. "Und das bedeutet, dass wir einerseits eine gute Regierungsarbeit machen müssen, und das ist auch mein Anspruch, aber andererseits eben auch einen sehr konzentrierten Wahlkampf, der deutlich macht: Die SPD soll und will stärkste Kraft hier in der Stadt bleiben, weil es aus unserer Sicht gerade jetzt in der Krise eine starke soziale und demokratische Politik braucht." CDU-Spitzenkandidat und Fraktionschef Kai Wegner möchte raus aus der Opposition in Berlin und rein in die Regierung. Seine Wahlkampfversprechen: Eine funktionierende Verwaltung, ein starker Rechtsstaat mit einer starken Polizei und Feuerwehr und eine bessere Bildungspolitik: "Ich möchte, dass die Menschen nach Berlin schauen und sagen, das ist eine Stadt, wo wieder einiges funktioniert, um nicht zu sagen, alles funktioniert. Zurzeit gucken die Menschen nach Berlin und sagen, ja Berlin, da funktioniert ja fast gar nichts mehr. Und auch die Berlinerinnen und Berliner, was ich wahrnehme. Wir lieben diese Stadt. Ich bin gebürtiger Berliner, ich liebe diese Stadt. Aber manchmal fragt man sich schon, was hier in der Politik so alles schief läuft." Die Grünen-Spitzenkandidatin und derzeitige Senatorin für Umwelt, Mobilität und Verbraucherschutz Bettina Jarasch geht überaus selbstbewusst in den kurzen Wahlkampf bis zum 12. Februar. Sie will einen grünen Politikwechsel im Roten Rathaus. Die Wahlen am 12. Februar in Berlin versprechen spannend zu werden. Laut jüngsten Umfragen liegen SPD, Grüne und CDU eng beieinander.

