STORY: Wohl dem, der bei diesen Temperaturen keine Verpflichtungen hat und ins Freibad gehen kann. In Frankfurt am Main zeigte das Thermometer am Donnerstag in der Spitze bis zu 38 Grad. Da war eine Abkühlung im kühlen Wasser sehr willkommen. Neben Schwimmen war dort auch Sonnenbaden und chillen angesagt - der Sommer macht´s möglich. " Das ist genau der richtige place to be. Die heißen Temperaturen locken ins Kühle, ins Wasser. Und Eincremen, viel Wasser trinken. Und ja, ab ins Wasser, ab ins Kühle." Auch an vielen anderen Orten in Deutschland gab es am Donnerstag Sonne satt. Fast überall lagen die Temperaturen deutliche über der 30 Grad-Marke. Das galt auch für die Hauptstadt: In Berlin genossen die Menschen ein Eis, und dieser Verkäufer erklärte, wie schwierig es ist, bei so hohen Temperaturen zu arbeiten und gleichzeitig Crépes und andere warme Speisen zuzubereiten. "Ich muss arbeiten und die Hitze lässt mich nicht los. Bei mir steht da, 36 Grad. Und wenn ich den Herd anmache, kommt 40 Grad automatisch bei mir. Und ich muss weitermachen." Stress bedeuten die hohen Temperaturen auch für Rettungsdienste und Krankenhäuser. Denn viele Menschen kommen mit der Hitze nicht klar. Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schlimmeres sind keine Seltenheit. Insbesondere ältere Menschen sind gefährdet. Um gut durch den Tag zu kommen, raten die Mediziner: viel Trinken, im Schatten bleiben und möglichst Anstrengungen vermeiden.

