Faszination Heißluftballon. Ganz ohne Motor, nur den Winden ausgesetzt, die Magie des Fliegens. Dutzende Ballonfahrer bereiteten sich am Wochenende in Readington im US-Bundesstaat New Jersey auf ihren Ausflug vor. Dabei handelte es sich um das 38. New Jersey Lottery Festival, das unter perfekten Bedingungen am Samstag stattfand. Doch am Ende der Fahrt müssen die Reisenden auch wieder zurück auf die Erde. Und da gab es eine Person, die sich ganz besonders freute. Die 23-jährige Kyra Grimes: "Ich lebe hier seit 13 Jahren in Flemington, New Jersey und es hat noch nie einen Ballon gegeben, der in meinem Garten gelandet ist. Es ist unglaublich, weil wir sie heute Morgen noch von unserer Veranda aus beobachtet haben. Und plötzlich war da ein Ballon direkt über unserem Haus Ich hab noch gedacht: 'Bitte lande hier!' - Ich könnte nicht glücklicher sein." Damit ist sie wahrlich ein großer Glückspilz. Denn im vergangenen Jahr war die Veranstaltung noch wegen der Coronapandemie abgesagt worden. Laut dem Fremdenverkehrsbüro in New Jersey ist das normalerweise jährlich stattfindende Festival eins der größten Heißluftballon-Events in Nordamerika.

