STORY: Die Bundesregierung will mit weiteren Vorgaben zum Energie-Sparen Deutschland für den Winter rüsten. In öffentlichen Gebäuden soll die Temperatur auf maximal 19 Grad eingestellt und bestimmte Bereiche wie Flure und Foyers gar nicht mehr geheizt werden. Ausgenommen sind soziale Einrichtungen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): "Für die allgemeine Tätigkeit, also nicht öffentliche Arbeitgeber, haben wir ein umgekehrtes System gewählt. Die Raumtemperaturen sind entsprechend als Mindesttemperaturen vorzuhalten, das heißt je nach Situation, nach Bedarf auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann nach oben abgewichen werden. Aber damit ist ein Signal gesetzt." Insgesamt gelten Einsparungen von rund 20 Prozent gegenüber der Vorkrisen-Zeit beim Verbrauch als eine Bedingung dafür, dass Deutschland ohne Gas-Rationierung durch den Winter kommt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): "Die Summe der Maßnahmen spart Energie ein, allerdings nicht so viel, dass wir uns zurücklehnen können und sagen: das war's dann jetzt. Sie werden ungefähr im Umfang von zwei bis zweieinhalb Prozent den Gasverbrauch senken. Das heißt also, wir haben noch einen langen Weg vor uns, einen weiteren Weg." Um die Energieversorgung zu gewährleisten, beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch auch eine Verordnung für den Bahnverkehr. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP): "Wir haben eine Knappheitssituation auf der Schiene. Wir haben einen richtigen Run auf die Schiene. Die Schiene ist voll ausgelastet und deswegen bedeutet das, wenn kurzfristig zusätzliche Transporte im Energiebereich erforderlich sind, dass wir priorisieren müssen. Im Zweifel kann das auch bedeuten, dass Personenzüge warten müssen. Das wird dann keine einfache Entscheidung." Einzig Militärtransporte sollten noch Priorität vor Kohle-Zügen haben. Deutschland liefert Rüstungsgüter zur Unterstützung der Ukraine und ist auch Transitland für solche.

