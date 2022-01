Die Nachricht vom Können dieser Ratte aus Kambodscha im Einsatz gegen Landminen war um die Welt gegangen. Nun ist Magawa im Alter von acht Jahren gestorben. Das hat die belgische Nichtregierungsorganisation mitgeteilt, die das Tier trainiert und eingesetzt hatte. Magawa konnte Landminen erschnüffeln. Mehr als einhundert Minen und andere Sprengsätze hat er innerhalb von fünf Jahren aufgspürt. Die Ladungen konnten dann entschärft werden. Letztlich bewahrte die Ratte so Menschen vor Tod oder Verstümmelung. Die afrikanische Rieisenhamsterratte sei in ihrer letzten Lebenswoche wie gewöhnlich agil gewesen und habe gespielt. Doch dann sei sie langsamer geworden, habe mehr geschlafen und weniger gefressen", hieß es in einer Erklärung der Organisation. Magawa war auch als HeroRat bekannt. Die tierärztliche Wohltätigkeitsorganisation PDSA aus Großbritannien hatte dem Tier eine Goldmedaille verliehen. Im Juni 2021 ging Magawa in den Ruhestand. Er war in Tansania geboren worden, wo er dann auch ausgebildet wurde.

