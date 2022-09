STORY: Von den in Australien gestrandeten Grindwalen haben bislang nur etwa 35 überlebt. Das teilte der Park- und Wildtierdienst von Tasmanien mit. Am Mittwoch waren ungefähr 230 Tiere an der Westküste des australischen Bundesstaats Tasmanien gestrandet. Das Hauptaugenmerk liege nun darauf, die verbliebenen Tiere zu retten und freizulassen, hieß es. Einsatzleiter Kris Carlyon sagte: "Ich denke, es ist unvermeidlich, dass wir noch ein paar mehr verlieren werden. Diese Tiere sind nun schon seit über 24 Stunden gestrandet. Sie befinden sich in einer wirklich sehr exponierten, stressigen Lage. Sie können sich nicht mehr so gut halten, sie sind nicht mehr von kühlem Wasser umgeben. Die Bedingungen für die Tiere sind viel schwieriger geworden." Helfer sind im Einsatz, um die Körper der Wale mit Wasser und nassen Tüchern zu befeuchten. Der australische Sender ABC sprach von einem "Rennen gegen die Zeit". Experten warnten, selbst wenn die überlebenden Wale ins offene Meer transportiert würden, könnten viele versuchen, zu ihren gestrandeten Artgenossen zurückzukehren. An gleicher Stelle waren bereits 2020 fast 500 Grindwale gestrandet. Nur etwas über 100 Tiere konnten damals gerettet werden.

