STORY: Frank Hanebuth auf dem Weg zu Spaniens Nationalem Gerichtshof im Großraum Madrid. Hier muss sich der mutmaßliche ehemalige Boss der Hells Angels in Hannover seit Montag gemeinsam mit Dutzenden weiteren Angeklagten vor der Justiz verantworten. Die Vorwürfe umfassen Erpressung, Zuhälterei, Geldwäsche, Drogenhandel und unerlaubten Waffenbesitz. Sie beziehen sich auf das mutmaßliche kriminelle Wirken der Gruppe auf Mallorca in mehreren Jahren bis 2013. Die Staatsanwaltschaft fordert für Hanebuth eine Gefängnisstrafe von bis zu 13 Jahren sowie Strafzahlungen in Höhe von mehr als vier Millionen Euro. Der Prozess ist zunächst für mindestens zwei Wochen angesetzt. Schwere Motorräder waren am Montag übrigens nirgends am Gerichtsgebäude zu erblicken.

Mehr