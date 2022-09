STORY: Hausärzte bereiten sich auf eine neue Runde von Booster-Impfungen gegen die Omikron-Variante vor. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte am Donnerstag die Zulassung für einen neuen Corona-Auffrischungsimpfstoff erteilt. Er ist an die besonders ansteckende Omikron-Variante angepasst. Oliver Abbushi, Hausarzt im oberbayrischen Oberhaching, glaubt jedoch nicht, dass es zu ähnlichen Anstürmen kommen wird, wie bei den ersten Corona-Impfungen. "Wenn ich mir auch wünsche, dass sich viele Menschen impfen lassen - ich von meinem Gefühl her und auch das, was wir hier die letzten Monate erlebt haben, wird diese massive Welle, so wie wir sie jetzt in den letzten Wellen erlebt haben, also diese massive Impfbereitschaft meine ich ja, die wird sicherlich in der Form nicht mehr da sein. Also das wird sicherlich schon noch mal einen Peak geben und es werden viele kommen - hoffentlich. Aber die Situationen, dass wir hier Schlangen vor der Praxis haben mit 20 Metern. Das glaube ich ehrlich gesagt, werden wir so nicht erleben.“ Im Herbst wird die EMA voraussichtlich Impfstoffe gegen die im Moment vorherrschende Variante BA.5 zulassen. Ein Abwarten auf diesen Impfstoff findet Abbushi schwierig: "Da sind wir ein bisschen in der Zwickmühle. Wir stehen ja jetzt sicherlich vor einer Welle, die im Herbst losgehen wird. Jetzt gehen die Schulen wieder los - hier in Bayern zumindest. Und da geht das Infektionsgeschehen sicherlich sehr schnell nach oben. Und insofern ist es schon auch nicht ungefährlich, zu sagen, wir warten jetzt einfach noch bis November oder Dezember, um diesen dann ganz neuen oder auf den BA.5 angepassten Impfstoff zu bekommen.“ Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte angekündigt, dass ab dem 5. September die ersten der 14 Millionen Dosen Impfstoffe in Deutschland ausgeliefert werden sollen. Zudem soll auch der Totimpfstoff von Valneva in Deutschland verfügbar sein.

