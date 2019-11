Jürgen Klinsmann stand am Mittwoch zeitweise im Regen, als er die erste Einheit von Hertha BSC als Cheftrainer leitete. Der Ex-Bundestrainer war zuvor offiziell in der Hauptstadt vorgestellt worden. Zuvor hatte sich Hertha vom bisherigen Trainer Ante Covic getrennt. Klinsmanns Aufgabe wird es jetzt sein, den Fußballbundesligisten wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Derzeit liegt der Verein auf dem 15. Tabellenplatz. Die Fans, die das Training am Mittwoch beobachtet haben, sind optimistisch, dass mit Klinsmann jetzt alles besser wird: "Motivation ist natürlich seine große Stärke. Taktiksachen sind eben nicht so seins wohl, wenn man dem glauben darf, was man so hört. Da holt er sich dann halt Verstärkung. Dann holt er sich die besten Leute aus dem jeweiligen Fach, auf die er Zugriff hat, die holt er sich. Und das schätze ich unheimlich an ihm." "In der nächsten Saison werden die Karten neu gemischt, da sind wieder neue Trainer auf dem Markt. Vielleicht der Wunschkandidat - ich glaube der meisten Fans - Kovac, vielleicht dann doch verfügbar, wäre meine Hoffnung, wäre mein Wunsch. So dass ich sage, wenn man jetzt die Zeit bis dorthin in einer vernünftigen Lösung - und ich glaube, das ist eine vernünftige Lösung - überbrücken kann, dann bin ich der Meinung, hat man alles richtig gemacht." Am Mittwoch leitete Klinsmann das Training meist vom Spielfeldrand, die Hauptarbeit auf dem Platz überließ er seinen Assistenten Alexander Nouri und Markus Feldhoff. Am Samstag wird er dann das erste Mal bei einem Spiel als Cheftrainer auf der Trainerbank sitzen. Gegner im Berliner Olympiastadion ist dann Borussia Dortmund.