Am Freitagabend ist Derbyzeit in Berlin. Den Auftakt zum 27. Spieltag dieser etwas ungewöhnlichen Bundesliga-Saison machen Hertha BSC und Union Berlin. Das Hinspiel gewann der Bundesliga-Neuling Union Berlin mit 1:0 in der alten Försterei. Aber nun gilt es im Olympiastadion das Geisterspiel zu bestreiten. Union-Trainer Urs Fischer dazu am Mittwoch: "Für mich gilt in erster Linie Ligaerhalt und nicht die Stadtmeisterschaft. Wenn dann beides eintreffen würde, um so schöner. Aber in erster Linie geht es um wichtige drei Punkte, um unser Ziel zu schaffen, zu erreichen." Auch Hertha BSC Coach Bruno Labbadia versucht vor allem die sportlichen Aspekte der Partie in den Vordergrund zu rücken und beruft sich dabei auf das erste Spiel nach dem Neustart der Liga vergangene Woche. Da hat Hertha gegen Hoffenheim 3:0 gewonnen: "Ich glaube, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Dass das nicht das Derby ist, wie man sich das vorstellt hat. Keine Frage. Aber da wollen wir uns auch im jetzigen Moment überhaupt nicht mehr beschäftigen. Das haben in den vergangenen Monaten genug getan. Jetzt gilt es einfach, den Fokus wieder auf das zu richten, was wir beeinflussen können. Und das ist definitiv so, wie wir es in Hoffenheim gemacht haben. An der Leistung anknüpfen und annehmen, wie es ist." Nach wie vor kann man davon ausgehen, dass die Fußballwelt weiterhin auf die deutsche Bundesliga schaut. Denn noch handelt es sich hier um die einzige Profi-Liga, die den Spielbetrieb in Europa wieder aufgenommen hat. Dabei müssen strenge Hygiene- und Quarantäneregeln eingehalten werden. Doch die Sorge vor einer Ansteckungswelle mit dem Coronavirus bleibt. Wenn aber alles nach Plan läuft, dann sollte am Freitagabend um 20:30 die Partie Hertha BSC gegen Union Berlin im leeren Olympiastadion angepfiffen werden.