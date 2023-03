STORY: Freudige Begrüßung am Freitag auf der Internationalen Raumstation ISS. Denn die Neuen sind da. Zwei US-Astronauten, ein Kosmonaut aus Russland und ein Raumfahrer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden von den schon anwesenden Bewohnern der Raumstation begrüßt. Die Neuankömmlingen sollen sechs Monate auf der ISS bleiben und dort zahlreiche Experimente machen. Beim Andocken gab es zunächst Probleme. Die Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX musste erst rund 20 Meter von der ISS entfernt warten, während die Bodenkontrolle in Kalifornien mit einem Sofware-Problem kämpfte. Damit es auf der ISS nicht zu voll wird, werden vier der alteingesessenen Astronauten die Raumstation in wenigen Tagen verlassen und zur Erde zurückfliegen.

