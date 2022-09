STORY: Ankunft des israelischen Präsidenten Jitzchak Herzog am Dienstag vor dem Bundestag. Dort wurde er von Bundestagspräsidenten Bärbel Bas empfangen. Seine Rede vor dem deutschen Parlament war mit Spannung erwartet worden. In seiner Rede hob Herzog die Bedeutung des gemeinsamen Gedenkens an die Geschichte deutsch-israelischer und deutsch-jüdischer Beziehungen hervor. "Die Geschichte verbindet das jüdische Volk und den Staat Israel auf unabdingbare Art und Weise mit dem deutschen Volk. Eine Verbindung des Gedenkens, der Bedeutung, die auf den Ebenen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft ihren Ausdruck finden muss. Auf der Ebene der Vergangenheit. Wir müssen die Shoa weiterhin lehren und erlernen. Weiterhin ohne Einschränkung und Furcht erforschen. Die Wirklichkeit schonungslos betrachten, mit allen Kräften gegen die Holocaust-Leugnung ankämpfen. Die Faktoren besprechen, die zur Shoa führten. Jeden Stein umdrehen. Versuchen zu verstehen, was unfassbar ist." Herzog rief zu einem kompromisslosen Vorgehen gegen Antisemitismus und Rassismus auf. Es sei eine tägliche Verpflichtung, sich hassverbreitenden Stimmen entgegenzustellen - sei es im Internet, auf der Straße oder in politischen Machtzentren. Im Anschluss an seine Rede legten Herzog und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Kränze am Holocaust-Denkmal in Berlin ab. Später besuchen die beiden Präsidenten das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen in Niedersachsen. Herzogs Vater gehörte als Offizier in den Reihen der britischen Streitkräfte im April 1945 zu den Befreiern des Lagers.

Mehr